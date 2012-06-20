Мужчину передали врачам.

Во Владивостоке спасли скалолаза, сорвавшегося на камни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел на острове Русском. По информации ведомства, двое мужчин спускались по веревке со скалы. Без последствий смог спуститься только один. Второй альпинист сорвался со скалы на камни. Прибывшие на место сотрудники МЧС подняли пострадавшего на плавсредство и оказали ему необходимую помощь. Мужчину передали врачам.

Ранее мы сообщали, что в Охотском море продолжают искать пропавших на катамаране людей.

Видео: МЧС России