СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взрыве грузового транспорта на Крымском мосту, которое повлекло за собой повреждения автомобильной части переправы и возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель главного управления надзорного ведомства Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля.
Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, на место инцидента уже выехали криминалисты ГУ криминалистики Следственного комитета РФ. Оперативные службы устанавливают обстоятельства преступления, а также устанавливают лица, которые причастны к ситуации.
Спасатели потушили пожар на Крымском мосту.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Следственный комитет России
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