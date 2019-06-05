СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту

Светлана Петренко рассказала о расследовании подрыва переправы по поручению Бастрыкина.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взрыве грузового транспорта на Крымском мосту, которое повлекло за собой повреждения автомобильной части переправы и возгорание семи железнодорожных цистерн с топливом. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель главного управления надзорного ведомства Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, на место инцидента уже выехали криминалисты ГУ криминалистики Следственного комитета РФ. Оперативные службы устанавливают обстоятельства преступления, а также устанавливают лица, которые причастны к ситуации.

Спасатели потушили пожар на Крымском мосту.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Следственный комитет России