Журналисты нашли видео, на котором видна машина, которую "подозревают" во взрыве.

СМИ показали кадры с фурой, предположительно подорвавшейся на Крымском мосту. В социальных сетях распространилось видеозапись, сделанная на одном из пропусных пунктов на автомобильной переправе. Предположительно, в кадре видно транспортное средство, которое утром 8 октября взорвалось. Эта ситуация привела к возгоарнию семи цистерн с топливом. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста.

Фото и видео: Telegram / Mash

