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Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста

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Грузовики скапливаются на стоянках и АЗС.

Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на очевидцев. СМИ опубликовало кадры, на которых видны грузовики и большегрузы, которым пришлось остановиться из-за проблемы с автомобильной переправой. Транспортные средства скапливаются на крупных парковках и автомобильных заправочных станциях. на текущий момент источник не знает о том, как этим грузовикам можно будет выехать за пределы региона.

Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД.

местный автомобилист

Аксенов: восстановление Крымского моста начнётся сразу после завершения работ на месте СК РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: азс, гибдд, грузовики, крым, крымский мост, фуры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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