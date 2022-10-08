Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, которые едут в сторону Крымского моста. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на очевидцев. СМИ опубликовало кадры, на которых видны грузовики и большегрузы, которым пришлось остановиться из-за проблемы с автомобильной переправой. Транспортные средства скапливаются на крупных парковках и автомобильных заправочных станциях. на текущий момент источник не знает о том, как этим грузовикам можно будет выехать за пределы региона.
Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД.
местный автомобилист
Аксенов: восстановление Крымского моста начнётся сразу после завершения работ на месте СК РФ.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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