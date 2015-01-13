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Аксенов: Восстановление Крымского моста начнётся сразу после завершения работ на месте СК РФ

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Глава Крыма рассказал, что в регионе нет дефицита товаров.

Восстановление Крымского моста начнётся сразу после завершения работ на месте Следственным комитетом России. Соответствующее заявление в видеообращении к гражданам сделал глава полуострова Сергей Аксенов. Ранее чиновник говорил о том, что эти мероприятия начнутся после ликвидации возгорания и установления масштабов повреждения автомобильной дороги.

В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. 

Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор добавил, что со стороны Керчи и Тамани сейчас идут два локомотива, которые должны будут растянуть горящий состав. Сергей Аксенов добавил, что власти не фиксируют никаких проблем с запасами продовольствия и топлива. Он добавил, что автомобильного бензина и дизеля в регионе есть более чем на два месяца. Он призвал жителей не создавать причины для ажиотажа нехватки товаров.

Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по расследованию ЧП на мосту через Керченский пролив.

Фото и видео: Telegram / Сергей Аксенов
 

Теги: восстановление, крым, крымский мост, сергей аксенов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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