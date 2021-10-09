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Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по расследованию ЧП на мосту через Керченский пролив
Сегодня, 12:15
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Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по расследованию ЧП на мосту через Керченский пролив

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В комиссию также вошли представители министерства транспорта, Росавтодора, Росжилдора, Минстроя, Росморречфлота.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании правительственной комиссии после поручения президента страны Владимира Путина, которая займется выяснением причин взрыва на Крымском мосту. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в tg-канале кабмина. 

В комиссию также вошли представители министерства транспорта, Росавтодора, Росжилдора, Минстроя, Росморречфлота, МЧС, МВД, ФСБ, а также главы Республики Крым и Краснодарского края. 

В ближайшие часы Хуснуллин приедет в Крым. Он осмотрит мост и вместе с комиссией решит, как восстановить его работу в  самый короткий срок. Отправятся на территорию взрыва руководитель Минтранса Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже также выехали на место ЧП.

Ранее на Piter.tv:  в Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ.

Фото: ВКонтакте / Телеканал 360ТВ

 

Теги: взрыв на крымском мосту, расследование взрыва в крыму, хуснуллин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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