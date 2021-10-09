Вице-премьер Хуснуллин возглавил комиссию по расследованию ЧП на мосту через Керченский пролив

В комиссию также вошли представители министерства транспорта, Росавтодора, Росжилдора, Минстроя, Росморречфлота.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании правительственной комиссии после поручения президента страны Владимира Путина, которая займется выяснением причин взрыва на Крымском мосту. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в tg-канале кабмина.

В комиссию также вошли представители министерства транспорта, Росавтодора, Росжилдора, Минстроя, Росморречфлота, МЧС, МВД, ФСБ, а также главы Республики Крым и Краснодарского края.

В ближайшие часы Хуснуллин приедет в Крым. Он осмотрит мост и вместе с комиссией решит, как восстановить его работу в самый короткий срок. Отправятся на территорию взрыва руководитель Минтранса Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков уже также выехали на место ЧП.

Ранее на Piter.tv: в Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ.

Фото: ВКонтакте / Телеканал 360ТВ