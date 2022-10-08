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Президент Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту

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Президент поручил премьер-министру создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины ЧП и найти пути скорейшей ликвидации последствий.

Главе РФ Владимиру Путину доложили о ЧП на Крымском мосту. Президент России поручил создать правительственную комиссию. Об этом сообщил пресс-секретарь представителя страны Дмитрий Песков. 

Доклады о случившемся передали председатель правительства РФ Михаил Мишустин,  вице-премьер Марат Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Геннадий Савельев. 

Президент поручил премьер-министру создать правительственную комиссию, чтобы выяснить причины ЧП и найти пути скорейшей ликвидации последствий. В состав собрания войдут  главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Ранее на Piter.tv: все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: взрыв в керчи, крымский мост, песков, создание правительственной комиссии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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