Все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно

Ситуация находится на контроле главы Краснодарского края.

Все автомобильные заправочные станции вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Соответствующее заявление сделали местные чиновники и очевидцы. Последние доказали свои слова роликом, размещенным в социальных сетях. Известно, что видео сделано в Темрюкском районе полуострова. Местные жители добавили, что пока что не фиксируют никакого транспортного коллапса в регионе. Ранее власти Крыма отметили, что для автомобилистов, которые не могут проехать по пострадавшей переправе, организованы стоянки, которые можно найти в районе поселка Ильич и на развилке "Тамань - Волна". Там же функционирует полевая кухня. Чиновники добавили, что в случае такой необходимости они готовы оперативно открыть еще семь аналогичных пунктов. Со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы. Каждые полчаса об обстановке с места событий руководству делает доклад заместитель губернатора Кубани Евгений Наумов.

В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ.

Фото и видео: Telegram / Вениамин Кондратьев