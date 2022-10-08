В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ

Андрей Гурулев рассказал о необходимости взвешенной реакции со стороны российских властей.

В Государственной Думе России заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ, но сделать это нужно без спешной реакции со стороны властей. Соответствующее заявление в своем видеообращении к народу сделал член профильного комитета нижней палаты парламента по обороне РФ Андрей Гурулев. Ролик размещен в Telegram-канале политика.

Тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям. Наш верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, я уверен, время пришло. Андрей Гурулев, депутат ГД РФ

Напомним, что утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет России уведомил о том, что на Крымском мосту в субботу произошел подрыв грузового автомобиля. Этот инцидент повлек за собой воспламенение семи топливных цистерн железнодорожного состава. Далее было зафиксировано частичное обрушение автомобильного полотна на двух пролетах. Арка моста над сухопутной частью не пострадала.

СК возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту.

Фото и видео: Telegram / Андрей Гурулев / депутат Государственной Думы