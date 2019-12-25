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Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП
Сегодня, 11:10
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Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП

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Сейчас решается вопрос об  альтернативных способах транспортировки пассажиров.

В связи со взрывом на Крымском мосту продажа билетов на поезда, которые курсируют на полуостров, закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе  РЖД.

Граждане, которые приобрели билеты на задержанные или отмененные составы, могут вернуть их в кассы без  дополнительных сборов и плат. 

Сейчас решается вопрос об  альтернативных способах транспортировки пассажиров. Предложен вариант паромного сообщения. 

На место ЧП отправились восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская. В РЖД создали оперативный штаб, который возглавил гендиректор компании Олег  Белозеров.

Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии: +7 800 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика "Гранд Сервис Экспресс": +7 800 775-54-53.

Пресс-служба РЖД

Ранее на Piter.tv: все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно.

Фото: Телеграм / Shot

Теги: билеты в крым, взрыв на керченском мосту, закрыта продажа билетов, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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