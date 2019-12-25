Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП

Сейчас решается вопрос об альтернативных способах транспортировки пассажиров.

В связи со взрывом на Крымском мосту продажа билетов на поезда, которые курсируют на полуостров, закрыта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Граждане, которые приобрели билеты на задержанные или отмененные составы, могут вернуть их в кассы без дополнительных сборов и плат.

Сейчас решается вопрос об альтернативных способах транспортировки пассажиров. Предложен вариант паромного сообщения.

На место ЧП отправились восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская. В РЖД создали оперативный штаб, который возглавил гендиректор компании Олег Белозеров.

Информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону горячей линии: +7 800 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), а также по телефону перевозчика "Гранд Сервис Экспресс": +7 800 775-54-53. Пресс-служба РЖД

Ранее на Piter.tv: все АЗС у Крымского моста со стороны Тамани работают штатно.

Фото: Телеграм / Shot