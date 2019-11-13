Запрет на полеты в аэропорты на юге России опять продлили

Временное ограничение полетов в аэропорты Юга и Центральной России продлили до 18 июня. Об этом сообщили в Росавиации.
Измнения в работе аэропортов связаны с проведением спецоперации на Украине. Отметим, первые ограничения ввели еще 24 февраля.
Специалисты напомнили о том, что запрет на перелеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее на Piter.tv: женщина пыталась улететь в Испанию по документам сестры.
Фото: Piter.tv
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