Женщина пыталась улететь в Испанию по документам ее сестры

Осуществить свой план гражданке не удалось.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области задержали в Пулково женщину, которая хотела пройти контроль по документам своей родной сестры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушительницу остановили 31 мая. Во время опроса женщина рассказала, что собиралась лететь в Испанию через Турцию по личным делам. Так как у сестры есть шенгенская виза, она решила воспользоваться ее документами.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ.

Ранее стало известно, куда поедут отдыхать россияне этим летом.

Видео: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО