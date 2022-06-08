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Женщина пыталась улететь в Испанию по документам ее сестры

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Осуществить свой план гражданке не удалось.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и области задержали в Пулково женщину, которая хотела пройти контроль по документам своей родной сестры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушительницу остановили 31 мая. Во время опроса женщина рассказала, что собиралась лететь в Испанию через Турцию по личным делам. Так как у сестры есть шенгенская виза, она решила воспользоваться ее документами.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ. 

Ранее стало известно, куда поедут отдыхать россияне этим летом. 

Видео: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

 

Теги: виза, государственная граница, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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