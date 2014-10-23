Стало известно, куда поедут отдыхать россияне этим летом

Всего 13% опрошенных планируют посетить зарубежные страны.

Большинство россиян планируют отдохнуть этим летом на курортах страны. Доля таких туристов составляет 87%. Остальные респонденты отправятся на отдых за границу. Об этом сообщили аналитики сервиса "Туту.ру".

Среди российских направлений популярными являются Москва, Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Многие жители столицы хотят поехать в Сочи.

Активно покупают россияне билеты в Киргизию, Узбекистан, Армению, Таджикистан, Казахстан, Белоруссию и Азербайджан, Турцию, Израиль и Грузию

Перелет по стране в среднем стоит 8,8 тыс. рублей. А вот за билет в другие государства придется заплатить минимум 15 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: Испания открылась для российских туристов.

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