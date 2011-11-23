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Испания открылась для российских туристов
Сегодня, 13:00
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Испания открылась для российских туристов

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Для въезда в страну путешественникам нужна виза и отрицательный ПЦР-тест.

Власти Испании смягчили правила въезда в королевство для прибывающих из стран, которые не входят в состав Евросоюза. Теперь туристам достаточно предъявить визу и  отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС. 

Отметим, что  путешественники, которым еще нет 12 лет,  освобождены от предоставления каких-либо документов, связанных с ковидом. 

При отсутствии отрицательного теста на инфекцию туристы могут показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат о выздоровлении.

Добавим, что прямых рейсов на курорты пока нет, улететь можно через Стамбул или Белград.

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Фото: Pexels

Теги: испания, открытие границ, перелеты, путешествия, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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