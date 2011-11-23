Испания открылась для российских туристов

Власти Испании смягчили правила въезда в королевство для прибывающих из стран, которые не входят в состав Евросоюза. Теперь туристам достаточно предъявить визу и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС.
Отметим, что путешественники, которым еще нет 12 лет, освобождены от предоставления каких-либо документов, связанных с ковидом.
При отсутствии отрицательного теста на инфекцию туристы могут показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат о выздоровлении.
Добавим, что прямых рейсов на курорты пока нет, улететь можно через Стамбул или Белград.
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Фото: Pexels
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