Испания открылась для российских туристов

Для въезда в страну путешественникам нужна виза и отрицательный ПЦР-тест.

Власти Испании смягчили правила въезда в королевство для прибывающих из стран, которые не входят в состав Евросоюза. Теперь туристам достаточно предъявить визу и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в ТАСС.

Отметим, что путешественники, которым еще нет 12 лет, освобождены от предоставления каких-либо документов, связанных с ковидом.

При отсутствии отрицательного теста на инфекцию туристы могут показать сертификат о вакцинации против COVID-19 или сертификат о выздоровлении.

Добавим, что прямых рейсов на курорты пока нет, улететь можно через Стамбул или Белград.

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