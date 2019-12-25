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Рейсы из Петербурга в Анталью запустят 3 июня
Сегодня, 13:34
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Рейсы из Петербурга в Анталью запустят 3 июня

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В программе задействуют авиалайнеры Boeing 777-200.

С 3 июля из Петербурга в Анталью запустят прямые рейсы дважды в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Горожане смогут улететь в Турцию во вторник и пятницу, обратные рейсы будут назначены в среду и воскресенье. Отмечается, что перевозчик задействует авиалайнеры Boeing 777-200, размещающие 412 пассажиров.

В сообщение уточнили, что компания является единственным русским перевозчиком, который запланировал прямые регулярные рейсы из "Пулково" в Турцию.

"РусЛайн" удвоил рейсы между Петербургом и Иваново.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пулково, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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