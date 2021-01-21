"РусЛайн" удвоил рейсы между Петербургом и Иваново

Они будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200.

В среду, 18 мая, стало известно, что с июня авиакомпания "РусЛайн" увеличит вдове количество рейсов между Петербургом и Иваново. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Дополнительные рейсы 7R-105/106 между городами отправятся 1 июня. Они будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200.

Ранее северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту длительной задержки самолетов в Пулково. Пассажиры рейсов авиакомпаний "РусЛайн" и "Северный ветер" пожаловались на длительное ожидание отправления.

Фото: Piter.tv