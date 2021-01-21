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"РусЛайн" удвоил рейсы между Петербургом и Иваново
Сегодня, 19:11
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"РусЛайн" удвоил рейсы между Петербургом и Иваново

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Они будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200.

В среду, 18 мая, стало известно, что с июня авиакомпания "РусЛайн" увеличит вдове количество рейсов между Петербургом и Иваново. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. 

Дополнительные рейсы 7R-105/106 между городами отправятся 1 июня. Они будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200.

Ранее северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту длительной задержки самолетов в Пулково. Пассажиры рейсов авиакомпаний "РусЛайн" и "Северный ветер" пожаловались на длительное ожидание отправления.

Фото: Piter.tv

Теги: иваново, рейсы, руслайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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