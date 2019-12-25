Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку по факту длительной задержки самолетов в Пулково

Пассажиры рейсов авиакомпаний "РусЛайн" и "Северный ветер" пожаловались на длительное ожидание отправления.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с задержками отправлений самолетов из аэропорта в Петербурге. Об этом сообщили пресс-службе ведомства в воскресенье, 26 декабря.

Представители СЗТП проверят соблюдение прав пассажиров, которым пришлось ждать вылета несколько часов. По информации ведомства, отправление рейса "РусЛайн" в Тамбов было запланировано на 25 декабря в 12:05, однако из-за метеоусловий он состоялся спустя 19 часов. Пассажирам предоставили возможность поесть, выдали напитки и разместили в гостиницах.

Известно, что по аналогичной причине задержался сегодня, 26 декабря, рейс в Иваново. Вылет был запланирован на 10:25 утра, но самолет взлетел лишь спустя 4,5 часа. Пассажирам выдали еду и напитки. В воскресенье задержался в Пулково и рейс авиакомпании "Северный ветер", который направлялся в Москву. Опоздание составило 6 часов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран.

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