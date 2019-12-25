Авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран

В списке оказались шесть государств.

Росавиация выдала новые допуски на регулярные и чартерные рейсы за границу. Российские авиакомпании получили допуски на летние чартеры в Болгарию, Испанию и на Кипр, а также на новые регулярные рейсы на Мальдивы, Кубу и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Авиакомпания AZUR air получила разрешение на чартерные рейсы из Петербурга в Бургас, Варну, Барселону и Пальму-де-Майорка. Авиаперевозчик "ИрАэро" получил разрешение на чартеры из Петербурга в Бургас.

Также "ИрАэро" запустит регулярные рейсы из Петербурга в Ларнаку. Допуск на регулярные рейсы из Петербурга в Гавану выдан и Nordwind. "Россия" и "Аэрофлот" смогут летать из Петербурга в Любляну и Загреб.

Ранее стало известно, что с 20 декабря из Петербурга в Казахстан начнут летать прямые самолеты. Рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии".

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