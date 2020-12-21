"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Петербурга в Казахстан

Билеты уже есть в продаже.

С 20 декабря из Петербурга в Казахстан начнут летать прямые самолеты. Рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Билеты из Северной столицы в Алматы уже есть в продаже. Кроме того, прямые рейсы будут выполняться из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска. Зимой Казахстан придется по душе любителям горнолыжного спорта и активного отдыха.

Ранее мы писали, что первый рейс из Петербурга в Софию в режиме открытого неба состоится 15 декабря.

Фото: pexels.com