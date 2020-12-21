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"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Петербурга в Казахстан
Сегодня, 15:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Петербурга в Казахстан

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Билеты уже есть в продаже.

С 20 декабря из Петербурга в Казахстан начнут летать прямые самолеты. Рейсы будут выполнять "Уральские авиалинии". Об этом сообщила пресс-служба  авиакомпании.

Билеты из Северной столицы в Алматы уже есть в продаже. Кроме того, прямые рейсы будут выполняться из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска. Зимой Казахстан придется по душе любителям горнолыжного спорта и активного отдыха.

Ранее мы писали, что первый рейс из Петербурга в Софию в режиме открытого неба состоится 15 декабря.

Фото: pexels.com

Теги: уральские авиалинии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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