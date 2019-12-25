Первый рейс из Петербурга в Софию в режиме открытого неба состоится 15 декабря

Стоимость билетов — от 50 долларов.

Завтра, 15 декабря, из Петербурга в Софию (Болгария) состоится первый рейс авиакомпании "Wizz Air" в рамках режима открытого неба. О событии рассказали представители транспортной отрасли Петербурга и директор компании Роберт Кэри.

Режим открытого неба позволит летать в "Пулково" любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации. Глава ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев рассказал, что Минтранс РФ утвердил перечень из 30 стран, для 21 из них ограничений нет. Рейсы в Софию станут "первой ласточкой" масштабной программы. Полеты будут осуществляться по средам и субботам.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что Петербург заинтересован в том, чтобы в Пулково и из Пулково было как можно больше прямых рейсов в другие города иностранных государств. Он выразил надежду, что взаимный интерес к путешествиям будет расти, когда другие страны признают вакцинацию "Спутником V".

Директор "Wizz Air" Роберт Кэри отметил, что авиакомпания перевезла 700 тыс. пассажиров из России. Полеты осуществляются по 22 направлениям, 17 — из Петербурга. Их количество хотели бы увеличить, но пока действуют ковидные ограничения.

Ранее компания возобновила прямые полеты в Венгрию и Лондон

Фото: Piter.TV