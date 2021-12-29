Wizz Air планирует запустить рейсы из Петербурга в 10 итальянских городов

Сейчас самолеты летают только из Москвы по специальным квотам.

Авиакомпания Wizz Air в конце марта планирует запустить рейсы из Петербурга в десять итальянских городов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на письмо авиавластей Италии в Минтранс РФ.

У петербуржцев появится возможность прямым рейсом попасть в Турин, Болонью, Палермо, Бари, Венецию, Венецию, Верону, Бергамо, Римини, Неаполь.

На сегодняшний день из-за коронавируса авиасообщение открыто только с Римом, Миланом, Венецией и Неаполем. Самолеты летают из Москвы по специальным квотам.

Ранее Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург.

Фото: Piter.tv