Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург

Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания Red Wings 23 января выполнила первый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Чебоксары – Санкт-Петербург.

Авиакомпания Red Wings открыла программу перелетов в Северную столицу из Чебоксар. Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100. Самолет будет находиться в Пулково и летать в Киров, Чебоксары и Саратов.

Полеты из Петербурга в Чебоксары будут совершаться по средам и воскресеньям.

С 11 февраля запускают прямые авиарейсы из Петербурга в Апатиты.

Фото: Piter.tv