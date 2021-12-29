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Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург
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Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург

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Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания Red Wings 23 января выполнила первый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Чебоксары – Санкт-Петербург.

Авиакомпания Red Wings открыла программу перелетов в Северную столицу из Чебоксар. Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100. Самолет будет находиться в Пулково и летать в Киров, Чебоксары и Саратов.

Полеты из Петербурга в Чебоксары будут совершаться по средам и воскресеньям.

С 11 февраля запускают прямые авиарейсы из Петербурга в Апатиты.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, чебоксары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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