С 11 февраля запускают прямые авиарейсы из Петербурга в Апатиты

Полеты будут проводиться четыре раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье.

В среду, 19 января, стало известно, что авиакомпания "Россия" открывает прямые рейсы из Петербурга в Апатиты, где находится самый высокогорный горнолыжный курорт на Северо-Западе страны в Мурманской области.

По данным пресс-службы "России", полеты будут проводиться четыре раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. Из Пулково самолеты будут вылетать в 11:00, а приземляться в аэропорту "Хибины" в 12:50. Обратный рейс — в 13:50, в Петербурге он окажется в 15:35.

Первый рейс намечен на 11 февраля, пятница.

Ранее из Петербурга на Мальдивы запустили первые за 15 лет прямые рейсы. На самих архипелагах коронавирусных ограничений сейчас нет.

Фото: Piter.tv

