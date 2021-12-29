Из Петербурга на Мальдивы запустили первые за 15 лет прямые рейсы

На самих архипелагах коронавирусных ограничений сейчас нет.

Авиакомпания Nordwind Airlines запустила прямые авиарейсы из Петербурга на Мальдивы. Об этом сообщила пресс-служба компании ООО "Воздушные Ворота Северной столицы".

Самолеты отправляются из Пулково в столицу Мальдивской Республики – город Мале – раз в неделю по воскресеньям. Это первый прямой рейс из Петербурга на Мальдивы с 2007 года.

В аэропорту и в общественных местах на Мальдивах нужно носить маски и соблюдать дистанцию. На самих архипелагах коронавирусных ограничений сейчас нет.

Ранее мы писали, что из Петербурга начнут летать самолеты в Саратов, Чебоксары и Киров.

Фото: pexels.com