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Из Петербурга начнут летать самолеты в Саратов, Чебоксары и Киров
Сегодня, 7:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга начнут летать самолеты в Саратов, Чебоксары и Киров

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Перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100.

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы из Пулково в Саратов, Чебоксары и Киров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолеты из Петербурга в Саратов начнут летать с 22 января по вторникам, четвергам и субботам. В Чебоксары можно будет улететь с 23 января по средам и воскресеньям, а в Киров – с 24 января по понедельникам и пятницам.

Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании. Перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100.

Ранее мы писали, что в Пулково экстренно приземлился самолет из Сан-Франциско.

Фото: pexels.com

Теги: авиаперелеты, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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