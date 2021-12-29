Из Петербурга начнут летать самолеты в Саратов, Чебоксары и Киров

Перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100.

Авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы из Пулково в Саратов, Чебоксары и Киров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Самолеты из Петербурга в Саратов начнут летать с 22 января по вторникам, четвергам и субботам. В Чебоксары можно будет улететь с 23 января по средам и воскресеньям, а в Киров – с 24 января по понедельникам и пятницам.

Билеты уже можно забронировать на сайте авиакомпании. Перелеты будут осуществляться на лайнерах SSJ100.

Ранее мы писали, что в Пулково экстренно приземлился самолет из Сан-Франциско.

Фото: pexels.com