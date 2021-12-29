В Пулково экстренно приземлился самолет из Сан-Франциско

Вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом решается.

Самолет из Дубая в Сан-Франциско совершил экстренную посадку в аэропорту Петербурга. На борту авиакомпании Emirates находятся 246 пассажиров, передают "РИА Новости".

В пресс-службе "Пулково" добавили, что причиной посадки стала техническая неисправность лайнера. Вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом решается.

Ранее три рейса "Белавиа" перенаправили на запасной аэродром в Петербург вместо Минска. В городе сейчас сложные погодные условия.

Фото: Piter.tv

