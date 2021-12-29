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В Пулково экстренно приземлился самолет из Сан-Франциско
Сегодня, 20:53
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В Пулково экстренно приземлился самолет из Сан-Франциско

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Вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом решается.

Самолет из Дубая в Сан-Франциско совершил экстренную посадку в аэропорту Петербурга. На борту авиакомпании Emirates находятся 246 пассажиров, передают "РИА Новости".

В пресс-службе "Пулково" добавили, что причиной посадки стала техническая неисправность лайнера. Вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом решается.

Ранее три рейса "Белавиа" перенаправили на запасной аэродром в Петербург вместо Минска. В городе сейчас сложные погодные условия.

Фото: Piter.tv
 

Теги: пулково, самолет, сан-франциско
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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