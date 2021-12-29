Три рейса "Белавиа" перенаправили на запасной аэродром в Петербург вместо Минска

В Минске нелетная погода.

Три рейса в Беларусь пришлось направить в Петербург из-за внештатной ситуации в аэропорту Минска. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Белавиа".

В понедельник, 17 января, самолет компании "Узбекские авиалинии" выкатился в минском аэропорту за пределы взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в городе сейчас сложные погодные условия.

В связи с этих рейсы 942 Санкт-Петербург-Минск, 958 Домодедово-Минск, 976 Шереметьево-Минск были вынуждены отправиться в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиропоток в Пулково на новогодних праздников превысил допандемийный показатель.

Фото: Piter.TV