Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме

Чиновники рассказали, какое время должно пройти для предоставления пассажирам воды, горячего питания и гостиницы.

Пассажиры на территории России, чьи рейсы приземлились на запасном аэродроме, имеют право на напитки, питание и размещение в гостинице. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства по транспорту. Чиновники объявил о ряде услуг, доступных гражданам, столкнувшись с данной проблемой. Известно, что при ожидании отправления рейса более двух часов, граждане имеют право на обеспечение прохладительными напитками, а свыше четырех часов – горячим питанием. При ожидании вылета пассажирами более восьми часов днем и более шести часов ночью, их должны размещать в гостинице. При этом транспортировка людей в номера должна быть организована бесплатно, с сохранением багажа. При условии, что люди путешествуют вместе с детьми до семи лет, им должен предоставляться доступ в комнату матери и ребенка. В отдельных случаях, когда пассажиры опаздывают на стыковочный рейс, то авиакомпании им могут переоформить билет.

В случае, если перевозка пассажира оформлена одним билетом ("единая перевозка"), то авиакомпания обязана переоформить билет и доставить пассажира до конечного пункта назначения согласно договору воздушной перевозки. В случае, если перевозка пассажира оформлена на каждый рейс отдельным билетом, то перевозчик вправе отказать в переоформлении билета. пресс-служба Минтранса РФ

Минтранс не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана "Ковер".

Фото: Piter.tv