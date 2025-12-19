Андрей Никитин рассказал о мерах по поддержке пассажиров,рейсы которых вынужденно задерживаются.

Российское министерство по транспорту не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана "Ковер" в аэропортах. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Андрей Никитин в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Чиновник указал, что "Ковры" стали проще переноситься, чем это было ранее. Министр предлагает коллегам относиться к временным ограничениям по аэропортам как к неприятной рутине, а также изучить вопрос о том, как может быть облегчена ситуация для пассажиров. В частности, сейчас в воздушных гаванях работают фонтаны с питьевой водой и детские островки.

Называются разные цифры ущерба. Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов. Андрей Никитин, глава Минтарсна России

Министр выразил благодарность руководству аэропортов, Росавиации, а также отечественным авиакомпаниям за проделанную работу. Сейчас авиационная отрасль научилась взаимодействовать с российскими железными дорогами, поэтому для пассажиров задержанных или отмененных рейсов назначаются дополнительные поездка по маршрутам.

