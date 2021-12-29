Пассажиропоток в Пулково на новогодних праздников превысил допандемийный показатель

Больше всего пассажиров отправилось в Москву и Стамбул.

С 31 декабря по 9 января аэропорт Пулково обслужил 544 тыс. пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в 2019-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной столицы".

Наиболее популярными направлениями междугородних рейсов стали Москва, Сочи, Калининград, Краснодар, Симферополь, Архангельск. Лидеры среди зарубежных городов — Стамбул (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (Египет), Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия), Анталья (Турция), Ереван (Армения), Франкфурт-на-Майне (Германия), Ташкент (Узбекистан).

Больше всего пассажиров среди российских авиакомпаний перевезли "Россия", "Победа", Smartavia, "Аэрофлот" и S7, а среди иностранных – Turkish Airlines, Belavia, Emirates, Finnair, Wizz Air.

Ранее стало известно, сколько пассажиров в период праздников перевез общественный транспорт Петербурга.

Фото: Piter.TV