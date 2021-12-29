Стали известны итоги работы общественного транспорта города в новогодние праздники

С 31 декабря по 9 января метрополитен и наземный транспорт работал по графикам выходного дня.

Во вторник, 11 января, комитет по транспорту подвел итоги новогодних поездок пассажиров и определил самые популярные маршруты в дни январских каникул.

Отмечается, что эти маршруты и в обычные дни довольно популярные. Так, самым популярным видом общественного транспорта стал метрополитен, пассажиропоток которого составил 9,1 млн человек. Автобусами воспользовалось почти 4 млн человек, трамваи и троллейбусы перевезли суммарно 3,7 млн пассажиров. Аэропорт Пулково обслужил около 500 тыс. человек, поезда дальнего следования перевезли около 660 тыс. человек, в пригородном железнодорожном сообщении – более 860 тыс. человек.

Популярными маршрутами трамваев стали №100, №55, №60 (266 тыс, 162 тыс. и 157 тыс.). Популярными автобусными маршрутами стали №39, №27 и №56 (160 тыс., 121 тыс., 110 тыс.). Троллейбусы №31 и №37 перевезли 105 и 96 тыс. человек соответственно. Троллейбус №10 перевез около 89 тыс. человек.

Ежегодные "Лыжные стрелы" могут запустить с 22 января.

Фото: Piter.tv