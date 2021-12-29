Ежегодные "Лыжные стрелы" могут запустить с 22 января

Любители активного образа жизни смогут прокатиться на лыжах в Шапках и Орехово.

Во вторник, 11 января, стало известно, что традиционные ежегодные массовые старты "Лыжные стрелы" могут запустить с 22 января, сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Смольный.

Покататься на лыжах можно будет Шапках и Орехово, пока будет снежная погода. Мероприятие проводится только в выходные дни. Отмечается, что из-за коронавируса организаторы предусмотрят все меры безопасности.

Отмечается, что пoсадка изменится, поскольку предусматривается социальная дистанция при рассадке пассажиров электричек. Участники должны иметь при себе лыжи и спортивный инвентарь. Частота выездов на склоны зависит от погодных условий.

Фото: Piter.tv