Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов самолетами в Мюнхен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова отправить мигрантов самолетами в Германию, если власти Польши не дадут им гуманитарный коридор. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.
Белорусский лидер напомнил, что власти Мюнхена ранее заявили о готовности принять находящихся на белорусско-польской границе мигрантов. По словам Лукашенко, приют для двух-трех тысяч беженцев для Европейского союза не является проблемой.
Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем „Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Напомним, на прошлой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Они разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершают попытки их прорыва.
Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".
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