В Конгрессе США заявили, что на Украине уже присутствуют американские военные

Американский конгрессмен Майк Тернер заявил о присутствии военнослужащих Соединенных Штатов на Украине. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала Fox News.
По словам республиканца, Вашингтону "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и оружие.
На Украине уже есть наши военные.
Майк Тернер, конгрессмен США
Однако Тернер не объяснил, почему для Вашингтона так важна помощь Киеву. Республиканец подчеркнул, что в Украине установлена демократия, а в России – "авторитарный режим". По мнению Тернера, русские "не появляются на границе с урнами для голосования – они появляются с танками".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует кризис с мигрантами, чтобы прикрыть действия РФ на границе с Украиной.
Видео: Fox News
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