В Конгрессе США заявили, что на Украине уже присутствуют американские военные

Вашингтону "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и оружие, отметили в Конгрессе.

Американский конгрессмен Майк Тернер заявил о присутствии военнослужащих Соединенных Штатов на Украине. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала Fox News.

По словам республиканца, Вашингтону "стратегически важно" предоставлять Киеву разведданные и оружие.

На Украине уже есть наши военные. Майк Тернер, конгрессмен США

Однако Тернер не объяснил, почему для Вашингтона так важна помощь Киеву. Республиканец подчеркнул, что в Украине установлена демократия, а в России – "авторитарный режим". По мнению Тернера, русские "не появляются на границе с урнами для голосования – они появляются с танками".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует кризис с мигрантами, чтобы прикрыть действия РФ на границе с Украиной.

Видео: Fox News