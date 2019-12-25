Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной

США и Польша призвали белорусского лидера уважать права человека и основные свободы населения республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует кризис с мигрантами, чтобы прикрыть действия РФ на границе с Украиной. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе беседы с главой МИД Польши Збигневом Рау, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа

Американская и польская стороны призвали Лукашенко уважать права человека и основные свободы населения Белоруссии.

Напомним, на прошлой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Они разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершают попытки их прорыва.

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа сама создала условия для притока мигрантов.

Фото: Instagram/secblinken