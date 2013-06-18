Путин: Европа сама создала условия для притока мигрантов

Глава государства считает, что страны ЕС ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события.

Страны Европы сами создали такие условия, чтобы сотни тысяч людей ехали к ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

Глава государства подчеркнул, что Россия не имеет отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По мнению Путина, сейчас европейские страны пытаются выкрутиться и снять с себя ответственность за происходящий кризис.

Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер также удивился упоминанию "Аэрофлота" в контексте возможных европейских санкций. Путин заверил, что российская авиакомпания не занимается намеренной перевозкой мигрантов в Белоруссию.

Напомним, на этой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Они разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершают попытки их прорыва.

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее десятки нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши из Белоруссии.

Фото: Twitter/polskapolicja