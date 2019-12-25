СМИ: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за кризиса на границе Белоруссии

В объединении считают, что российская компания перевозит в Белоруссию мигрантов из стран Ближнего Востока.

Европейский союз может ввести санкции против российской компании "Аэрофлот" в начале декабря из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника межгосударственного объединения.

Отмечается, что помимо "Аэрофлота" под ограничения может попасть турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В ЕС считают, что эти две компании занимаются перевозкой на территорию Белоруссии мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем осуществляют попытки пересечь границу с Польшей.

Данный пакет санкций Евросоюз может объявить совместно с Соединенными Штатами и Великобританией, отметил источник СМИ. Окончательное решение по ограничениям пока не принято. В чем они будут заключаться, также пока не известно.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал условие закрытия КПП на границе с Белоруссией.

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