Десятки нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии

22 гражданина Ирака были задержаны в результате розыскных мероприятий.

Около 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщается на странице в Twitter полиции Подляского воеводства.

По данным ведомства, 13 ноября в районе Стажин силовой ворвались около 50 человек. В их розыске был задействован 21 сотрудник правоохранительных органов, а также военнослужащие и пограничники. В результате поисковых мероприятий им удалось задержать 22 граждан Ирака.

А полиции отметили, что мигранты зачастую бросают камни в силовиков. Кроме того, за прошедшие сутки были задержаны четверо нелегалов - два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 мигрантов.

Ранее глава МИД Британии обвинила РФ в причастности к кризису с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

Видео: Telegram/РИА Новости