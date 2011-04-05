Глава МИД Британии обвинила РФ в причастности к кризису с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Глава ведомства считает, что Минск использует мигрантов в качестве "пешек" для дестабилизации региона.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс заявила, что Россия имеет прямое отношение к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Свое мнение она выразила в статье на страницах издания The Sunday Telegraph.

По мнению Трасс, Минск использует мигрантов в качестве "пешек" для дестабилизации региона.

Россия несет здесь явную ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Она уверена, что целью создания миграционного кризиса со стороны Минска является отвлечение внимания от "нарушений прав человека" со стороны властей Белоруссии. Трасс заявила о готовности Британии и ее союзников оказать помощь польским властям в укреплении границы с соседями.

Ранее американский президент Джо Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на государственной границе с Польшей.

Фото: Twitter/trussliz