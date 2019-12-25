Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Львова

На рейсе авиакомпании Wizz Air находился 131 пассажир.

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку на территории украинского аэропорта во Львове. Об этом сообщается в официальном аккаунте воздушной гавани на Facebook. Сотрудники аэропорта объяснили, что пилот рейса, следовавшего из Ларнаки во Львов подал сигнал тревоги. Он сообщил диспетчерской службе о том, что фиксируется проблема с управлением передней стойкой шасси. В момент инцидента в салоне находился 131 пассажир. Никто из них или членов экипажа не пострадал.

В результате падения легкомоторного самолета во Франции погибли два человека.

Фото: Facebook / Міжнародний аеропорт "Львів"