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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Львова
Сегодня, 14:37
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Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Львова

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На рейсе авиакомпании Wizz Air находился 131 пассажир.

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку на территории украинского аэропорта во Львове. Об этом сообщается в официальном аккаунте воздушной гавани на Facebook. Сотрудники аэропорта объяснили, что пилот рейса, следовавшего из Ларнаки во Львов подал сигнал тревоги. Он сообщил диспетчерской службе о том, что фиксируется проблема с управлением передней стойкой шасси. В момент инцидента в салоне находился 131 пассажир. Никто из них или членов экипажа не пострадал.

В результате падения легкомоторного самолета во Франции погибли два человека.

Фото: Facebook / Міжнародний аеропорт "Львів"

Теги: wizz air, аварийная посадка, аэропорт, ларнака, львов, экстренная посадка
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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