В результате падения легкомоторного самолета во Франции погибли два человека

Трагедия произошла в департаменте Сомма.

В результате падения туристического легкомоторного самолета во Франции погибли два человека. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства Agence France-Presse. В СМИ сослались на данные пожарно-спасательной службы департамента Сомма. Этот регион располагается на севере страны.

Очевидцы уточнили, что воздушное судно было рассчитано на двоих человек. Оно упало на территории поля в нескольких километрах в южном направлении от залива реки Сомма. В заявлении экстренного ведомства говорится о том, что причиной крушения не было возгорание. Ведется расследование по факту трагедии.

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