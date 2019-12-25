Денис Мантуров: самолет SuperJet может получить стиль Aurus

В Минпромторге рассказали о возможной коллаборации самолета с автомобильным брендом.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что самолет SuperJet может быть создан в стиле Aurus. Такое заявление чиновник сделал в рамках общения с журналистами "РИА Новостей" на полях Восточного экономического форума.

Что касается использования бренда Aurus, я думаю, что по мере его развития и узнаваемости мы продолжим коллаборации. Первую коллаборацию мы начали с "Вертолетами России". Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт напомнил, что чиновники и производители продемонстрировали коллаборацию в 2019 году, когда общественности показали модификацию вертолета "Ансат" в варианте Aurus. В Минпромторге не исключили, что не за горами решение для пассажирского лайнера SSJ-100 в коллаборации с Aurus.

Мантуров: Россия самостоятельно оплатит создание истребителя пятого поколения Checkmate.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости