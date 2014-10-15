Мантуров: Россия самостоятельно оплатит создание истребителя пятого поколения Checkmate

Для реализации Checkmate России не потребуются иностранные инвестиции.

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что страна самостоятельно оплатит создание истребителя пятого поколения Checkmate. Такое заявление чиновник сделал во время интервью "РИА Новостям" на полях Восточного экономического форума. Специалист уточнил, что стране не потребуется для финансирования проекта истребителя пятого поколения привлечения инвесторов со стороны.

Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств "Ростеха" и ОАК. Что касается иностранного участия - это не исключается. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт напомнил, что зарубежные заказчики могут взамен этого вложиться в создание двухместного истребителя. Часто именно такой вариант запрашивают иностранцы.

Мантуров: Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавируса.

Фото: Ростех