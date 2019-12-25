Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавируса

В Минпромторге рассказали об отсутствии дефицита вакцин в РФ.

Россия в августе произвела 37,5 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на полях Восточного экономического форума журналистам рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник заметил, что в общей сложности страна ввела в оборот свыше 70 млн полных комплексов вакцин.

Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 млн полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это "Спутник". Только за август произведено 37,5 млн полных доз. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

эксперт объяснил, что объем выпуска вакцин для профилактики коронавируса будет зависеть от заказа, который сделает производителям Минздрав. В том числе будет рассчитан объем поставок на иностранные рынки, включая не только готовые препараты и субстанции для вакцин. На данный момент РФ выполняет государственный контракт на поставку 57 млн доз вакцин. Соглашение рассчитано до 1 октября. Мантуров подчеркнул, что дефицита вакцин от коронавируса в стране не фиксируется, а остатки составляют 15 млн доз.

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Фото: Piter.tv