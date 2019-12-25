Cyprus Times: тело россиянина обнаружили в море на пляже Кипра

Посольство России пытается связаться с близкими погибшего.

Правоохранительные органы на Кипре обнаружили тело 22-летнего россиянина. Известно, что нашего соотечественника прибило в море между камнями волнореза близ города Ларнака. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания Cyprus Times. Согласно полицейскому отчету, полиция обнаружила человека в море в субботу днем, 27 сентября. Затем погибшего доставили на пляж и попытались оказать первую помощь. Однако позже в больнице медики констатировали смерть пациента. По информации от авторов газеты, российское посольство в настоящее время предпринимает попытки связаться с родственниками погибшего. Полицейское расследование продолжается.

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Фото: pxhere.com