"Уральские авиалинии" назвали причину посадки самолета в поле под Новосибирском

Гендиректор авиакомпании отметил, что был согласен с решениями командира.

Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Скуратова, решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске принял командир воздушного судна. Из-за этого увеличился расход топлива, а после было принято решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси.

Капитан посчитал так. Я с ним соглашусь. Он на корабле, а я на земле. Сергей Скуратов, гендиректор "Уральских авиалиний"

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области.

Видео: Telegram / Kremlin_Russian