"Уральские авиалинии" назвали причину посадки самолета в поле под Новосибирском

Генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Скуратова, решение уйти на запасной аэродром в Новосибирске принял командир воздушного судна. Из-за этого увеличился расход топлива, а после было принято решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси.
Капитан посчитал так. Я с ним соглашусь. Он на корабле, а я на земле.
Сергей Скуратов, гендиректор "Уральских авиалиний"
Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области.
Видео: Telegram / Kremlin_Russian
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