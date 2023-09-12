В сети появилось видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области

По данному факту прокуратура проводит проверку.

Появилось видео самолета, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области. Его опубликовала пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, в СМИ появилась информация, что самолет Airbus-A320, принадлежащий "Уральским авиалиниям", не смог сесть в пункте назначения. Ему пришлось совершить посадку в поле в Убинском районе. Никто из находившихся на борту не пострадал. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что Россия отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

Видео: Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура