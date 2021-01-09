России отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения

Самолет Ил-76 доставил гуманитарный груз в Янгон.

Москва направила населению Мьянмы, пострадавшему от наводнения, более 20 тонн гуманитарной помощи. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по иностранным делам и экстренного ведомства страны. Дипломаты заметили, что граждане иностранного государства нуждаются в поддержке из-за прошедшего в регионе тропического циклона.

9 сентября транспортным самолетом Ил-76 МЧС России в Янгон доставлено более 20 тонн груза, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ. сообщение ГУ МЧС РФ

В дипломатическом ведомстве рассказали, что предоставление мьянманской стороне помощи призвано способствовать нормализации гуманитарной ситуации в стране и ликвидации последствий стихийного бедствия.

В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов.

Фото и видео: ГУ МЧС России