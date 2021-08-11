В Приморье подтопленными из-за ливней остаются почти 130 домов

В ГУ МЧС рассказали о помощи граждан пострадавшего региона.

Вода за последние сутки ушла из более чем 20 жилых домов в пострадавшем от паводка российском регионе Примьоря. На текущий момент подтоплены до сих пор 126 объектов. Соответствующее заявление сделали представители экстренного ведомства страны.

Поймы рек постепенно освобождаются от воды в Приморье. За сутки от воды освободились пять жилых домов и 17 придомовых территорий. Просушено 1796 домов, вода откачана из подвалов 1537 жилых домов. В семи муниципальных образований остаются подтопленными 126 жилых домов и 503 придомовые территории. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что Южный циклон накрыл территорию Приморского края 29 августа, после этого мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа. Ливни затем сместились в восточном направлении. По объему осадков в субъекте лидировали Владивосток и Хасанский район. Там дома смывало бурными потоками. В результате десятки населенных пунктов были отрезаны в транспортном сообщении. Сейчас движение там восстановлено. В настоящее время спасатели продолжают помогать пострадавшим от паводка мирным гражданам и вести аварийно-восстановительные работы.

Двое мужчин пострадали при падении лифта на Циокловского.

Фото и видео: ГУ МЧС России