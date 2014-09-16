Двое мужчин пострадали при падении лифта на Циокловского

Пострадавших вытащили сотрудники МЧС. Мужчины получили травмы ног.

В четверг, 7 сентября, в одном из бизнес-центров на улице Циокловского в Адмиралтейском районе Петербурга рухнула кабина промышленного лифта. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сигнал о происшествии поступил на дежурный пульт в 14:40. По предварительным данным, лифт упал со второго этажа на находившихся снизу двух рабочих.

Пострадавших вытащили сотрудники МЧС. Мужчины получили травмы ног, им оказывают необходимую помощь. На месте работают полицейские и спасатели. По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что мяснику проткнуло грудную клетку крюком в Петербурге.

Фото: Telegram / ГСУ СК РФ по СПб